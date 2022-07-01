Еще 62 автомобиля получат районные больницы Удмуртии до конца лета

Новые автомобили получит 21 районная больница. Фото: пресс-служба МЗ УР

До сентября в районные больницы Удмуртии поступит 62 автомобиля Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Минздрав Удмуртии заключил еще один контракт на поставку 62 автомобилей Lada Granta для районных больниц. Новенькие автомобили в течение двух месяцев получит 21 районная больница Удмуртии», – говорится в сообщении.

Так, новые машины отправятся в Алнаши, Балезино, Вавож, Грахово, Дебесы, Завьялово, Игру, Каракулино, Кез, Киясово, Красногорье, Малую Пургу, Можгу, Селты, Сюмси, Уву, Шаркан, Юкаменское, Якшур-Бодью, а также в Сарапульскую городскую и детскую больницы.

Отметим, в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, больницы республики получили уже более 160 автомобилей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Ижевска убил старшего брата шампуром в свой день рождения

20-летнего жителя Ижевска осудят за торговлю детским порно

В Ижевске на месяц закрыли проезд по улице Сивкова

В Удмуртии снимут полнометражку об ограблении на удмуртском языке