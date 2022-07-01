Еще 62 автомобиля получат районные больницы Удмуртии до конца лета

Новые автомобили получит 21 районная больница. Фото: пресс-служба МЗ УР
До сентября в районные больницы Удмуртии поступит 62 автомобиля Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
«Минздрав Удмуртии заключил еще один контракт на поставку 62 автомобилей Lada Granta для районных больниц. Новенькие автомобили в течение двух месяцев получит 21 районная больница Удмуртии», – говорится в сообщении.
Так, новые машины отправятся в Алнаши, Балезино, Вавож, Грахово, Дебесы, Завьялово, Игру, Каракулино, Кез, Киясово, Красногорье, Малую Пургу, Можгу, Селты, Сюмси, Уву, Шаркан, Юкаменское, Якшур-Бодью, а также в Сарапульскую городскую и детскую больницы.
Отметим, в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, больницы республики получили уже более 160 автомобилей.
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