Житель Ижевска убил старшего брата шампуром в свой день рождения

2 декабря 2020 года осужденный отмечал свой день рождения в районе Ключевого поселка
Фото: Амир Закиров
В Ижевске перед судом предстал 39-летний местный житель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности старшему брату. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии
Следствием и судом установлено, что 2 декабря 2020 года осужденный отмечал свой день рождения в районе Ключевого поселка. После совместного употребления алкоголя между ним и старшим братом произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил потерпевшего ножом и шампурами в область груди. После этого он лег спать.
«Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте, – говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.
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