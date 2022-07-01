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Происшествия1 июля 2022 7:53

Житель Ижевска убил старшего брата шампуром в свой день рождения

Ближайшие 6 лет он проведет в колонии строгого режима
Дмитрий Коренев
2 декабря 2020 года осужденный отмечал свой день рождения в районе Ключевого поселка

2 декабря 2020 года осужденный отмечал свой день рождения в районе Ключевого поселка

Фото: Амир Закиров

В Ижевске перед судом предстал 39-летний местный житель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности старшему брату. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии

Следствием и судом установлено, что 2 декабря 2020 года осужденный отмечал свой день рождения в районе Ключевого поселка. После совместного употребления алкоголя между ним и старшим братом произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил потерпевшего ножом и шампурами в область груди. После этого он лег спать.

«Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте, – говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

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