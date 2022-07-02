Специалист рассказал, как обезопасить смартфон в жару

Держите устройства подальше от прямых солнечных лучей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал RT, как обезопасить свой смартфон в жаркую погоду. По словам специалиста, из-за высоких температур некоторые виды аккумуляторов могут загореться или вспухнуть даже в кармане.

Безусловно, современные смартфоны и планшеты перед выпуском в продажу тщательно тестируют на эффективность работы в условиях экстремальных температур, а некоторые устройства даже имеют функцию автоматического выключения при высоком уровне температуры аккумулятора. Однако риски все равно присутствуют.

«Держите устройства подальше от прямых солнечных лучей, не используйте плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. В жаркий день обязательно сократите число одновременно работающих приложений, чтобы не перегружать и не перегревать устройство»,— рассказал Денис Кувиков.

Кроме того, специалист рекомендует снизить уровень яркости экрана, отключить Bluetooth, GPS и автоматическое обновление приложений.

В случае, если ваш планшет стал нагреваться, не пытайтесь быстро охладить устройство. «В первую очередь снимите защитный чехол, спрячьте гаджет в прохладное место и позвольте ему самостоятельно остыть. Выключите все ненужные приложения и отключите мобильный интернет. На всякий случай просканируйте гаджет антивирусом: перегрев может быть вызван и работой скрытого вредоносного ПО», — заключил специалист.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

2 июля в Ижевске будет облачно и до +23°С

50-летнего жителя Ижевска осудят за развратные действия в отношении мальчиков