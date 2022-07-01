50-летнего жителя Ижевска осудят за развратные действия в отношении мальчиков

По данным следствия, обвиняемый, освободившись из мест не столь отдаленных, в 2020-2021 годах вновь взялся за старое Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске перед судом предстанет 50-летний местный житель, обвиняемый в половых преступлениях в отношении несовершеннолетних и развратных действиях в отношении двух и более лиц (часть 5 статьи 132 и часть 3 статьи 135 УК РФ). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Установлено, что обвиняемый, освободившись из мест не столь отдаленных, в 2020-2021 годах вновь взялся за старое. Он знакомился во дворах жилого сектора с мальчиками 10-15 лет, общался с ними, давал деньги на игрушки и сладости.

«В процессе общения мужчина демонстрировал детям на своем мобильном телефоне видеозаписи порнографического содержания и совершал в отношении них развратные действия», – сообщили в ведомстве.

В ходе расследования выполнен значительный объем следственных действий. Потерпевшими признаны 5 детей. Проведены осмотры мет происшествий, очные ставки, судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, допрошены свидетели.

Экспертная комиссия заключила, что в период совершения преступлений мужчина страдал (и сейчас страдает) психическим расстройством, которое, однако, не исключает его вменяемости «в виде расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии».

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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