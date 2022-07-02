Еще 17 жителей Удмуртии заболели COVID-19

Госпитализировали 12 человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

За последние сутки в Удмуртии зарегистрировали 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, в числе заболевших три ребенка и четыре гражданина старше 65 лет.

В ковид-центры за сутки госпитализировали 12 человек. 25 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести, шесть — в тяжелом. В поликлиниках под медицинским наблюдением находится 780 человек.

26 человек выздоровели. Летальных случаев нет.

Всего вакцинировали 698 701 человека. Из них 558 918 получили второй компонент. 168 361 человек прошел ревакцинацию.

На 2 июля в Удмуртии зарегистрировано 167 514 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 163 469 человек выздоровели. 4 047 летальных случаев.

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