Двух жителей Ижевска будут судить за создание организаций через подставных лиц

Уголовное дело направлено в суд Фото: Архив «КП» в Ижевске

В столице Удмуртии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, мужчин обвиняют в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

По версии следствия, ижевчане для ведения строительного бизнеса через подставных лиц зарегистрировали три юридических лица. Директорами организаций за денежное вознаграждение от 5 до 30 тыс. руб. выступили подставные лица.

Составив все необходимые документы, мужчины через интернет направили их в налоговую инспекцию. После проверки налоговым органом приняты решения о регистрации указанных юридических лиц, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще 17 жителей Удмуртии заболели COVID-19

Специалист рассказал, как обезопасить смартфон в жару