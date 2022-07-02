5 фактов оборота наркотиков выявили в Удмуртии за сутки

Молодой человек рассказал, что наркотик приобрел через интернет Фото: Архив «КП» в Ижевске

За минувшие сутки сотрудники полиции выявили сразу пять актов незаконного оборота наркотиков в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Так, в Ижевске у дома №1 по улице 1-я Подлесная за незаконное хранение запрещенного вещества «PVP» массой 1,37 гр. был задержан 20-летний безработный, ранее судимый гражданин.

Молодой человек рассказал, что наркотик приобрел через интернет, а закладку забрал в лесополосе Ленинского района.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков в крупном размере»).

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