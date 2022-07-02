Больше 5 млн рублей штрафов выплатили жители Удмуртии за отсутствие ПЦР после въезда из-за рубежа

На 30 июня суды рассмотрели 602 протокола Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии составили больше 1 тыс. протоколов на жителей, прибывших из-за рубежа и не внесших сведения о результатах теста на COVID-19. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, на 30 июня суды рассмотрели 602 протокола, общая сумма наложенных штрафов составила 5,37 млн руб.

Отметим, что всего с 1 августа 2020 года в регион прибыло 52,5 тыс. человек. Из этого числа 2,1% не внесли сведения о результатах теста COVD-19.

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