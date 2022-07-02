В Удмуртии похоронили двух погибших на Украине военнослужащих

Помощь семьям оказывается в полном объеме
Фото: Архив «КП» в Ижевске
В Удмуртии состоялись похороны двух военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, 1 июля в селе Карсовай простились с рядовым Александром Варанкиным, 2 июля похоронили младшего сержанта Владислава Буракова в селе Большая Пудга.
За проявленные мужество и героизм Владислав Бураков награжден Орденом Мужества посмертно.
Помощь семьям оказывается в полном объеме.
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