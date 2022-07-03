В Ижевске встретили военных, вернувшихся с Украины

Сегодня, 3 июля, в Удмуртии встретили военных из республики, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции на Украине Фото: Амир Закиров

Сегодня, 3 июля, в Удмуртии встретили военных из республики, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции на Украине. Колонна автобусов и грузовиков проехала через Алнашский район, Малую Пургу и Можгу. Вдоль дорог выстроились люди с патриотическими флагами.

Встреча колонны с участниками военной спецоперации в Ижевске Фото: Амир Закиров

Встреча колонны с участниками военной спецоперации в Ижевске Фото: Амир Закиров

Встреча колонны с участниками военной спецоперации в Ижевске Фото: Амир Закиров

В Ижевске бойцов встречали вдоль улицы Промышленной около Механического завода.

Встреча колонны с участниками военной спецоперации в Ижевске Фото: Амир Закиров

Встреча колонны с участниками военной спецоперации в Ижевске Фото: Амир Закиров

Сколько людей вышло поприветствовать участников спецоперации, не уточняется.

Как уточнили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, из зоны проведения СВО вернулись сотрудники ведомства.

«Сотрудники спецназа Росгвардии выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на гуманитарные и воинские колонны, разминировали освобожденные населенные пункт», – говорится в сообщении.

Отличившимся при выполнении задач сотрудникам присвоены очередные специальные звания и вручены ценные подарки.

«Ближайшее время росгвардейцы проведут со своими семьями, а после снова вернутся в строй и продолжат охранять покой и безопасность граждан Удмуртии», – сообщили в ведомстве.

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