В ЦИК поступили документы от трех кандидатов на пост главы Удмуртии

В Центральную избирательную комиссию Удмуртии поступили документы от еще трех кандидатов на пост руководителя региона. Фото: vk.com/cik_udm

В Центральную избирательную комиссию Удмуртии поступили документы от еще трех кандидатов на пост руководителя региона, сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, ЦИК приняла документы от депутата Гордумы Ижевска Александра Сырова (КПРФ), кандидата от партии «Зеленая альтернатива» Георгия Лещева, а также действующего главы республики Александра Бречалова.

Ранее документы в ЦИК региона предоставили Тимур Ягафаров (ЛДПР) и Владимир Сегал («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Накануне с кандидатом на пост главы Удмуртии определились и в реготделении партии «Справедливая Россия — за правду» - им стал депутат Госдумы Вадим Белоусов.

Напомним, выборы депутатов Госсовета и главы республики пройдут 9-11 сентября.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Реконструкцию набережной Ижевского пруда могут завершить к 2027 году

В Ижевске встретили военных, вернувшихся с Украины

В Минприроды Удмуртии рассказали, почему участились выходы диких животных к людям

«Когда в вашу жизнь вторгается родственница-волшебница»: ижевчане рисуют новый мультфильм для телеканала 2х2 и PREMIER*