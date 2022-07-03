24-летний мужчина утонул в Ижевском пруду во время купания

Купаться в Ижевском пруду не рекомендуется Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске проводится доследственная проверка по факту гибели 24-летнего местного жителя, чье тело было обнаружено в городском пруду в ходе поисково-спасательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«По данным следствия, 3 июля 2022 года около 13 часов 24-летний мужчина и его брат пришли купаться на Ижевский городской пруд. Во время купания один из братьев утонул», – говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, купаться в Ижевском пруду не рекомендуется.

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