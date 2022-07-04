До 21 градуса тепла ожидается в Ижевске 4 июля

Днем 4 июля в Ижевске ожидаются 19-21 °С и переменная облачность Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 4 июля в Ижевске ожидается 19–21 °С и переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 8–13 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 748–751 мм рт. ст. (с повышением в течение дня). Влажность воздуха утром около 78 %, днем 60 %, вечером 66 %. Магнитное поле спокойное.

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