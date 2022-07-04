Троллейбус № 14 временно изменил маршрут в Ижевске

В Ижевске с 05:00 4 июля временно изменился маршрут троллейбуса №14 Фото: Амир Закиров

В Ижевске с 05:00 4 июля временно изменился маршрут троллейбуса № 14. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», это связано с аварийно-восстановительными работами на тяговой подстанции.

Троллейбус перенаправят через улицу Советскую:

- ул. К. Герда – ул. Новоажимова – ул. Горького – Центр – ул. Советская – ул. Удмуртская – ул. Дзержинского – ул. Труда;

- ул. Труда – ул. Дзержинского – ул. Удмуртская – ул. Советская – Центр – ул. Горького – ул. Новоажимова – ул. К. Герда.

Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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