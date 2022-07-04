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Общество4 июля 2022 4:05

Школьник из Сарапула представит Удмуртию в экспедиции к Северному полюсу

Глава Удмуртии вручил ему флаг республики, чтобы он водрузил его на самой северной точке планеты
Дмитрий Коренев
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил юноше флаг республики, чтобы он водрузил его на самой северной точке планеты. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил юноше флаг республики, чтобы он водрузил его на самой северной точке планеты. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

17-летний Иван Лавров из Сарапула представит Удмуртию в экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в 10-дневной Экспедиции знаний 70 одаренных ребят со всей страны будут сопровождать известные педагоги, ученые, музыканты и блогеры.

«Ваня – ученик школы № 21 в Сарапуле, уже в юном возрасте обладатель многочисленных грамот и наград за отличную учебу, многократный призер олимпиад по обществознанию и биологии, победитель республиканского хакатона популяризаторов экоповестки «Давай меняться» в ИЦАЭ Ижевска», – говорится в сообщении.

«50 лет Победы» – один самых больших атомных ледоколов в мире – пройдет по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. В ходе экспедиции ребята создадут семь уникальных Art&Science-проектов. Главная инсталляция – «Арктика 2.0» – будет выполнена общими усилиями всех участников с применением светодиодного экрана, зеркального пола и кинетически генеративной графики.

«Для меня этот проект очень значим, наверное, будет одно из самых запоминающихся событий в жизни. И сейчас я ощущаю сильное чувство ответственности и желаю поскорее отправиться в это увлекательное путешествие. Жду с нетерпением от поездки новые знания и знакомство с интересными людьми. Хочется также посмотреть на природу и изучить экосистему Арктики», – поделился Иван.

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил юноше флаг республики, чтобы он водрузил его на самой северной точке планеты.

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