Школьник из Сарапула представит Удмуртию в экспедиции к Северному полюсу

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил юноше флаг республики, чтобы он водрузил его на самой северной точке планеты. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

17-летний Иван Лавров из Сарапула представит Удмуртию в экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в 10-дневной Экспедиции знаний 70 одаренных ребят со всей страны будут сопровождать известные педагоги, ученые, музыканты и блогеры.

«Ваня – ученик школы № 21 в Сарапуле, уже в юном возрасте обладатель многочисленных грамот и наград за отличную учебу, многократный призер олимпиад по обществознанию и биологии, победитель республиканского хакатона популяризаторов экоповестки «Давай меняться» в ИЦАЭ Ижевска», – говорится в сообщении.

«50 лет Победы» – один самых больших атомных ледоколов в мире – пройдет по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. В ходе экспедиции ребята создадут семь уникальных Art&Science-проектов. Главная инсталляция – «Арктика 2.0» – будет выполнена общими усилиями всех участников с применением светодиодного экрана, зеркального пола и кинетически генеративной графики.

«Для меня этот проект очень значим, наверное, будет одно из самых запоминающихся событий в жизни. И сейчас я ощущаю сильное чувство ответственности и желаю поскорее отправиться в это увлекательное путешествие. Жду с нетерпением от поездки новые знания и знакомство с интересными людьми. Хочется также посмотреть на природу и изучить экосистему Арктики», – поделился Иван.

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил юноше флаг республики, чтобы он водрузил его на самой северной точке планеты.

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