В Удмуртии за сутки выявили 12 случаев коронавируса

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 2 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 2 человека. Об этом утром 4 июля сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 913 тестов на коронавирус, выявлено 12 новых случаев. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет, 6 граждан старше 65 лет», – говорится в сообщении.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 16 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 540 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 504 пациента. 4047 человек скончались.

На утро 4 июля 780 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 25 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 6 человек – в тяжелом состоянии, из них 2 – на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получил 698 701 житель региона. Из них 558 918 прошли через оба этапа вакцинации. 168 361 житель республики ревакцинировался.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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