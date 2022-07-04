Кандидат на пост главы Удмуртии от партии СРЗП подал документы в ЦИК

Депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов. Фото: vk.com/spravo_ross

Накануне, 3 июля, в Центризбирком Удмуртии поступили документы от очередного кандидата на пост главы республики - депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Белоусов выдвинут региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Напомним, ранее документы в ЦИК региона предоставили Тимур Ягафаров (ЛДПР), Владимир Сегал («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), депутат Гордумы Ижевска Александр Сыров (КПРФ), кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Георгий Лещев, а также действующий глава республики Александр Бречалов.

Выборы депутатов Госсовета и главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября.

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