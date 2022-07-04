Уроженка Ижевска станет министром образования ДНР

Министерство образования и науки ДНР возглавит уроженка Ижевска Ольга Колударова. Фото: edu.gov.ru

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики возглавит уроженка Ижевска Ольга Колударова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — написал он.

Предыдущий министр Михаил Кушаков возглавлял ведомство с июня 2019 года.

Ольга Колударова родилась в 1983 году в столице Удмуртии. Окончила Институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, кандидат юридических наук.

По информации, размещенной на сайте Минпросвещения РФ, Колударова занимала пост замдиректора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства. Ранее трудилась в должности начальника Управления по обеспечению правовой и организационной деятельности Минобрнауки Удмуртии.

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