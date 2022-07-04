Пекарь из Ижевска перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей

Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил о попытке незаконного оформления кредита на ее имя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пекарь одного из хлебозаводов Ижевска стала жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, женщине с московского номера позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит.

«Сотрудник банка» убедил женщину оформить «зеркальный кредит» на сумму 299 000 рублей - якобы это заблокирует мошенникам доступ к ее счетам. Под диктовку звонившего она перевела деньги на указанный счет.

«Только после перевода денег женщина поняла, что стала жертвой противоправного деяния, и обратилась в полицию», – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

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