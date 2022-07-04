В Удмуртии 12-летний мотоциклист сбил 13-летнего велосипедиста

12-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «ИЖ» сбил 13-летнего велосипедиста. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В минувшую субботу, 2 июля, напротив дома №18 по улице Луговой в деревне Чемошур-Уча Можгинского района Удмуртии произошла дорожная авария с участием двух детей. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, около 18:00 12-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «ИЖ» сбил 13-летнего велосипедиста.

«В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы, доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает родителей не позволять детям самостоятельно садиться за руль.

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