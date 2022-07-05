Попавшую в ДТП беременную женщину спасли врачи санавиации Удмуртии

В Удмуртии врачи санитарной авиации помогли сохранить беременность женщине. Фото: Дмитрий Селезнев

В Удмуртии врачи санитарной авиации помогли сохранить беременность женщине. Как сообщает пресс-служба правительства региона, жительница Сарапула на 26 неделе беременности попала в аварию и получила серьезные травмы.

Ее срочно на вертолете санавиации доставили в Ижевск. В Перинатальном центре гинекологи и травматологи смогли сохранить беременность женщины. Сейчас она находится в больнице, продолжает лечение.

Отметим, за 2022 год вертолет санитарной авиации совершил уже 84 вылета. 75 пациентов, в том числе 15 детей, были доставлены в республиканские клиники.

Глазов и Можга – это те города, куда было совершено больше всех вылетов. Одного человека врачи доставили в Пермь, на операцию.

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