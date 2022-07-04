В школах Ижевска к 1 сентября оборудуют 10 дополнительных кабинетов

В школах Ижевска к 1 сентября планируют оборудовать 10 дополнительных кабинетов
Фото: Амир Закиров
В школах Ижевска к 1 сентября планируют оборудовать 10 дополнительных кабинетов. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, делать это будут за счет перепрофилирования помещений в работающих школах.
«Ежегодно ведется работа по перепрофилированию помещений в работающих школах - создаются новые учебные места. Начиная с 2019 года, благодаря этой работе появилось 1577 дополнительных школьных мест», – говорится в сообщении.
Напомним, в конце июня начался снос здания школы №61 в городке Строителей.
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