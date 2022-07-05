12 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за последние сутки

Летальных случаев нет Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 3 человека. Об этом утром 5 июля сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 595 тестов на коронавирус, выявлено 12 новых случаев. В числе заболевших 2 ребёнка до 14 лет, 3 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 15 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 552 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 519 пациентов. 4 047 человек скончались.

На утро 5 июля 784 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 25 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 6 человек — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 773 жителя региона. Из них 558 990 прошли через оба этапа вакцинации. 169 209 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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