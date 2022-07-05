Появилось видео с моментом ДТП с 4 погибшими в Удмуртии

В аварии погибли водитель и три взрослых пассажира Mitsubishi. Фото: ГУ МЧС по УР

Момент ДТП с 4 погибшими на трассе Воткинском районе попал на камеру видеорегистратора. Видеозапись опубликована в сообществе ИГГС во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как водитель грузовика уходит в занос прямо перед встречным минивэном.

Напомним, ДТП произошло накануне, 4 июля, на 20-м километре автодороги Воткинск – Чайковский в Воткинском районе Удмуртии (около села Перевозное). Водитель грузовика при движении в сторону Чайковского на сыром участке дороги по неустановленной причине допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном.

В аварии погибли водитель и три взрослых пассажира Mitsubishi. Еще двое — 8-летний пассажир легковушки и водитель грузовика — доставлены в больницу с травмами.

По факту аварии проводится проверка.

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