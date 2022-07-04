4 человека погибли в столкновении грузовика и легковушки на трассе в Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по УР

Сегодня, 4 июля, на 20-м километре автодороги Воткинск – Чайковский в Воткинском районе Удмуртии (около села Перевозное) произошла дорожная авария с четырьмя погибшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 43-летний водитель грузовика «ГАЗ» при выезде со второстепенной дороги выехал на «встречку» и столкнулся со встречным легковым автомобилем Mitsubishi Dion, за рулем которого находилась 36-летняя женщина.

Фото: ГУ МЧС по УР

Фото: ГУ МЧС по УР

В аварии погибли водитель и три взрослых пассажира Mitsubishi. Еще двое — 8-летний пассажир легковушки и водитель грузовика — получили травмы.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, пострадавших деблокировали пожарные и спасатели, после чего их доставили в медицинское учреждение.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В настоящее время движение на данном участке автодороги ограничено, сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение», — сообщает 1-й отдел УГИБДД.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Обновлено в 18:54

Как уточнили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, водитель грузовика при движении в сторону Чайковского на сыром участке дороги по неустановленной причине допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой.

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