32-летний мужчина погиб при пожаре в Удмуртии

2 июля около 23:00 в деревне Тугбулатово загорелся частный дом. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Глазовском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 32-летнего мужчины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По данным проверки, 2 июля около 23:00 в деревне Тугбулатово загорелся частный дом. В ходе тушения было обнаружено тело 32-летнего мужчины, проживавшего здесь вместе с супругой и несовершеннолетними детьми.

«Накануне мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой, которая вместе с детьми ушла к родственникам, после чего, предположительно, поджег дом и спрятался в подполье», – говорится в сообщении ведомства

В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются соседи и родственники погибшего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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