Переулок Узенький перекроют в Ижевске на две недели

В Ижевске с 6 по 20 июля будет закрыто движение транспорта по переулку Узенькому. Фото: izh.ru

В Ижевске с 6 по 20 июля будет закрыто движение транспорта по переулку Узенькому в Октябрьском районе. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, это связано с реконструкцией теплосетей.

«Водителей и пешеходов просят заранее выбирать маршруты обхода ограниченной территории», – говорится в сообщении.

Ранее в столице Удмуртии по тем же причинам на два месяца перекрыли проезд по улице Сивкова.

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