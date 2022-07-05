«Коммунисты России» выдвинули на выборы главы Удмуртии Юрия Мишкина

Юрий Мишкин Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртском республиканском отделении партии «Коммунисты России» определились с кандидатом на пост главы республики. Как сообщает «Ъ-Удмуртия», им стал руководитель реготделения Юрий Мишкин

«Также на общем собрании были выдвинуты кандидаты в депутаты госсовета республики. Список партии возглавил Юрий Мишкин», - пишет издание.

Напомним, ранее документы в Центризбирком региона предоставили Тимур Ягафаров (ЛДПР), Владимир Сегал («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), депутат Гордумы Ижевска Александр Сыров (КПРФ), кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Георгий Лещев, действующий глава республики Александр Бречалов (выдвинут «Единой Россией»), Вадим Белоусов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Сергей Антонов («Партия Возрождения России»).

Выборы депутатов Госсовета и главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября.

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