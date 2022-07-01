В Ижевске на месяц закрыли проезд по улице Сивкова

В Ижевске с 1 по 31 июля будет закрыт для движения всех видов транспорта участок улицы Сивкова от ул. Карла Либкнехта до пер. Интернациональный. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», это связано с капитальным ремонтом трубопроводов отопления.

«Специалисты заменят 200 м теплотрасс в однотрубном исчислении», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для ремонта сетей будет ограничено горячее водоснабжение в доме №111 по улице Сивкова.

После перекладки нарушенный участок отсыплют щебнем. Асфальт восстановят в течение нескольких дней.

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