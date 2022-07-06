В Удмуртии за сутки выявили 14 случаев коронавируса

Выздоровели 16 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 7 человек. Об этом утром 6 июля сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 800 тестов на коронавирус, выявлено 14 новых случаев. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет, 2 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 16 человек.

На утро 6 июля 780 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 29 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 6 человек — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 566 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 535 пациентов. 4 047 человек скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 796 жителей региона. Из них 559 066 прошли оба этапа вакцинации. 169 546 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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