29-летний житель Удмуртии осужден за кражу и сообщение о гранате в кармане

Во время заседания от дачи показаний подсудимый отказался Фото: Диля Ахмадишина

В Сарапуле суд вынес приговор 29-летнему молодому мужчине, который признан виновным сразу по двум статьям - хищении денежных средств с банковского счёта (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ) и заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 2 статьи 207 УК РФ).

Все произошло во второй половине 2021 года. Первое преступление подсудимый совершил в августе, когда находился в гостях у родителей подруги. С помощью мобильного приложения банка он перевел со счета отца девушки на свой 3000 рублей.

Четыре месяца спустя, в декабре, основательно заправившись спиртным, он пришел в здание администрации МО «Дулесовское» и сообщил сотруднице, что в кармане его куртки находится граната. Также он заверил испуганную женщину, что обязательно ее взорвет.

«Сотрудник администрации пыталась его успокоить, слова подсудимого она восприняла реально, так как вёл он себя агрессивно, при этом руку всё время держал в кармане своей куртки. Она сообщила об этом в полицию, а также сотрудникам находящимся в этом здании», - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, они тщательно проверили территорию и здание, и не обнаружили взрывных устройств. Подсудимый полностью признал свою вину, но во время судебного заседания от дачи показаний отказался.

Ранее уже судимого мужчину суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

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