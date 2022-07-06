16-летний подросток в Удмуртии врезался на мотоцикле в трактор

У подростка не было прав на управление мотоциклом Фото: Диля Ахмадишина

16-летний житель деревни Новая Казамаска в Заявьяловском районе решил покататься на мотоцикле «Урал». К нему присоединились два 14-летних подростка. У дома №53 по улице Азина водитель не справился с управлением и врезался в трактор в составе пресс-подборщика, которым управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП один из подростков попал под колеса пресс-подборщика. Травмы получили оба пассажира.

«Согласно части 1 статьи 12.7 КоАП РФ управление транспортным средством лицом, не имеющими на это права (исключение составляет учебная езда), влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Собственнику транспортного средства, передавшему управление транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения, в том числе и подростку, грозит привлечением к административной ответственности и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Проходить обучение вождению необходимо в автошколах и только под присмотром опытных инструкторов» - напомнили в ГИБДД Удмуртии.

В ведомстве также напомнили, что ответственность за действия и поступки детей лежит на родителях или законных представителях. Чтобы избежать трагических последствий стоит ограничить доступ подростков к транспортным средствам и отказаться от их покупки детям.

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