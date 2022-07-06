В Ижевске перекроют улицы 10 лет Октября и Серова

Общественный транспорт перенаправят на другие улицы. Фото: Яндекс.Карты

В Ижевске на выходные будет закрыто движение транспорта на участках улиц 10 лет Октября и Серова. Как говорится в постановлении на сайте муниципалитета, это связано с реконструкцией магистральной теплотрассы.

Так, по участку улицы Серова от строения №40 до улицы 10 лет Октября нельзя будет проехать с 20:00 пятницы, 8 июля до 04:00 понедельника, 11 июля.

Движение по участку улицы 10 лет Октября от строения №34 до пересечения с ул. Серова (при движении от ул. Удмуртской) будет закрыто с 17:00 9 июля до 04:00 11 июля.

Общественный транспорт перенаправят на другие улицы. Водителям стоит выбирать пути объезда.

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