Жительница Удмуртии потеряла 160 тысяч рублей после переписки с «иностранным военным»

34-летняя жительница Малопургинского района Удмуртии перевела мошенникам 160 тысяч рублей
Фото: Архив КП
34-летняя жительница Малопургинского района Удмуртии перевела мошенникам 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по республике.
В мае текущего года женщине в одной из соцсетей написал незнакомый мужчина, который представился иностранным военнослужащим. В ходе переписки он сообщил о намерении отправить ей на хранение посылку с крупной суммой денег.
«Только для получения «заграничной» посылки необходимо заплатить налог. На оплату налога мужчина убедил ее оформить кредит в сумме 160 000 рублей, пообещав, что при получении посылки с деньгами она вернет себе затраченные денежные средства», – говорится в сообщении.
Доверившись, женщина перевела деньги на указанные счета. Однако в ходе переписки с транспортной компанией у нее затребовали еще более крупные суммы. Она сообщила об этом новому знакомому, на что тот стал убеждать ее взять еще один кредит или же занять деньги у родственников и знакомых. Когда женщина отказалась, «иностранец» прервал общение.
Осознав себя жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
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