Жительница Удмуртии потеряла 160 тысяч рублей после переписки с «иностранным военным»

34-летняя жительница Малопургинского района Удмуртии перевела мошенникам 160 тысяч рублей Фото: Архив КП

34-летняя жительница Малопургинского района Удмуртии перевела мошенникам 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

В мае текущего года женщине в одной из соцсетей написал незнакомый мужчина, который представился иностранным военнослужащим. В ходе переписки он сообщил о намерении отправить ей на хранение посылку с крупной суммой денег.

«Только для получения «заграничной» посылки необходимо заплатить налог. На оплату налога мужчина убедил ее оформить кредит в сумме 160 000 рублей, пообещав, что при получении посылки с деньгами она вернет себе затраченные денежные средства», – говорится в сообщении.

Доверившись, женщина перевела деньги на указанные счета. Однако в ходе переписки с транспортной компанией у нее затребовали еще более крупные суммы. Она сообщила об этом новому знакомому, на что тот стал убеждать ее взять еще один кредит или же занять деньги у родственников и знакомых. Когда женщина отказалась, «иностранец» прервал общение.

Осознав себя жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии за сутки выявили 14 случаев коронавируса

29-летний житель Удмуртии осужден за кражу и сообщение о гранате в кармане

16-летний подросток в Удмуртии врезался на мотоцикле в трактор