Двоих жителей Ижевска осудят за производство приборов по украденным чертежам

В Ижевске перед судом предстанут двое 47-летних мужчин, обвиняемых нарушении изобретательских и патентных прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ижевске перед судом предстанут двое 47-летних мужчин, обвиняемых в нарушении изобретательских и патентных прав (часть 2 статьи 147 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, мужчины скопировали схемы и чертежи приборов, принадлежащие одному из ижевских предприятий, на котором они работали в 2005-2015 годах.

«Во время работы обвиняемые скопировали чертежи и схемы, после чего организовали собственное производство, начав изготавливать приборы по чертежам и схемам, принадлежащим патентообладателю», – говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный предприятию в результате деятельности обвиняемых, составил 14,2 млн рублей.

В ходе расследования приняты меры по полному возмещению ущерба. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

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