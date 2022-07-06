В Удмуртии нашли 7-летнего мальчика, потерявшегося в лесу

Мальчик был найден за полчаса-час до наступления полной темноты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

В Удмуртии успехом увенчалась поиски 7-летнего мальчика, который потерялся в лесу у села Чумой Игринского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Около 20 часов 5 июля 2022 года поступило сообщение о потерявшемся в лесу у села Чумой Игринского района ребенке. Жители села Чутырь семьями на трех машинах приехали для сбора земляники. Семилетний мальчик пропал из поля зрения взрослых и потерялся. Как только обнаружили, что ребенка нет рядом, позвонили по номеру «112»», – говорится в сообщении.

На место выехали огнеборцы отдельного поста республиканской пожарно-спасательной части № 29 деревни Мужбер, полицейские, кинологи и лесники. Помогали в поисках и местные жители. Один из них – Александр Поторочин – и нашел мальчика.

«Мне позвонил сын, он работает на отдельном посту пожарной части в Мужбере. Сказал, что ребенок потерялся. Я уже спать хотел ложиться. Потом думаю - надо людям помочь. Завел машину. Поехал через лес, мало ли на поле или дорогу выйдет. Дальше через лог, поле. Смотрю, идет по дороге мальчик в сторону деревни Кабаново. Это около 2-3 км от места, где потерялся. Посадил в машину. Спрашиваю: «Тебя ищут?». «Ага», - говорит. Весь испуганный, тихонько сидел в машине, не говорил ничего. Отвез к родственникам», – рассказал он.

По словам Александра, мальчик был найден за полчаса-час до наступления полной темноты.

Жителей республики призывают следить за детьми при походах в лес, а перед отправлением проводить с ними беседы о возможных опасностях.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Грозы ожидаются в Удмуртии днем 7 июля

К чему приводит самовыгул: собаке Бродскому в Ижевске, которого сбила машина, ищут дом

Двоих жителей Ижевска осудят за производство приборов по украденным чертежам