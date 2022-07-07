Сумку с черепом мужчины нашли на улице 14-я в Ижевске

Фото: СУ СКР по УР

В Ижевске в рамках расследования уголовного дела устанавливается личность мужчины, чьи останки нашли на улице 14-я 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«По данным следствия, 29 апреля 2022 года при выполнении работ по благоустройству территории на улице 14-ая г. Ижевска обнаружена сумка, в которой находился человеческий череп», — говорится в сообщении.

По данным судебно-медицинской экспертизы, череп принадлежит мужчине, который скончался от года до двух лет назад. Возраст на момент смерти предположительно от 40 до 60 лет. Цвет сохранившихся волос рыжий, частично отсутствуют передние зубы.

Следственное управление просит граждан, в том числе утративших связь с близкими, посодействовать в установлении личности погибшего. При наличии интересующей следствие информации можно обратиться по адресу: Ижевск, ул. Лихвинцева, 49, или по телефону (3412) 41-39-13.

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