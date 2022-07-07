12 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 2 человека. Об этом утром 7 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 615 тестов на коронавирус, выявлено 12 новых случаев. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет, 3 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 22 человека.

На утро 7 июля 782 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 23 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 6 человек — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 578 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 557 пациентов. 4 047 человек скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 825 жителей региона. Из них 559 132 прошли оба этапа вакцинации. 169 869 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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