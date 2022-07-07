300-летняя реликтовая сосна из Удмуртии участвует в конкурсе «Российское дерево года 2022»

По разным оценкам, 11-метровому дереву от 220 до 360 лет Фото: Архив КП

Реликтовая сосна в селе Зура Игринского района Удмуртии участвует в конкурсе «Российское дерево года 2022». По разным оценкам, 11-метровому дереву от 220 до 360 лет. Оно растет на холме в северо-восточной части села.

«Даже старожилы села не могут назвать возраст сосны – все говорят, что она всегда была такой могучей и одинокой», — говорится в анкете дерева.

Проголосовать за нашу сосну (участник №11, «Сосенка села Зура») можно на сайте rosdrevo.ru до 1 августа.

О конкурсе

Национальный конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017 года. В 2022 году заявлено 60 номинантов из разных регионов России. К участию допускаются деревья, внесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев и те, что имеют всероссийский статус памятника живой природы.

Конкурс проходит путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа.

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