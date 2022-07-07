Совет Приволжского федерального округа пройдет в Ижевске 7 июля

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Фото: udmurt.ru

Сегодня, 7 июля, в Ижевске проходит Совет Приволжского федерального округа с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и глав регионов. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

«В повестке два основных вопроса - актуальные задачи и меры по поддержке экономики и граждан в условиях санкционного давления, и реализация национального проекта «Культура» в регионах ПФО», – говорится в сообщении.

Планируется, что в режиме видеосвязи в мероприятии примут участие министр культуры России Ольга Любимова и глава минэкономразвития Максим Решетников.

Отмечается, что в тот же день делегация Совета посетит 65-й фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского».

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