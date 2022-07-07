Пассажир «Ларгуса» погиб в столкновении с трактором в Удмуртии

В ДТП погиб 60-летний пассажир «Ларгуса». Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 6 июля, на 35-м километре автодороги Бураново – Киясово в Киясовском районе Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

По предварительным данным, около 23:20 57-летний водитель автомобиля LADA Largus, имевший признаки опьянения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди трактором «Т-30» в составе полуприцепа, не оборудованного внешними световыми приборами

В результате ДТП 60-летний пассажир «Ларгуса» получил смертельную травму, водителя госпитализировали.

Отмечается, что ввиду полученных водителем «Ларгуса» травм проверить его на предмет опьянения на месте не получилось. В больнице у него взяли анализы для определения наличия спирта в крови.

На водителя трактора составили административный материал за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

По факту аварии проводится расследование.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии размыв берега реки Нылга угрожает жилым домам

Пора гулять: этнокомплексы, усадьбы и заповедники Удмуртии, которые можно посетить в выходные

Екатерина Кузнецова возглавила пресс-службу главы и правительства Удмуртии