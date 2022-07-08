Прокуратура обязала администрацию Ижевска выкосить борщевик в Ярушкинском дендропарке

В начале июня сообщалось, что в Ярушкинском дендропарке выкошено около 40% борщевика. Фото: izh.ru

Прокуратура Устиновского района столицы Удмуртии проверила соблюдение природоохранного законодательства в Ярушкинском дендропарке. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что на территории парка произрастает борщевик.

«Установлено, что на территории Ярушкинского парка в большом количестве произрастает сорное растение «борщевик Сосновского», который представляет угрозу жизни и здоровью посетителей дендропарка, в том числе детей», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокурор внес представление в адрес главы Ижевска. Рассмотрение представления и реальное устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

Напомним, в начале июня сообщалось, что в Ярушкинском дендропарке выкошено около 40% борщевика.

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