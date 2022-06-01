В Ярушкинском парке Ижевска выкосили 40% зарослей борщевика

В Ярушкинском парке Ижевска проводятся работы по уничтожению распространившегося здесь борщевика Сосновского. Фото: izh.ru

В Ярушкинском парке Ижевска проводятся работы по уничтожению распространившегося здесь борщевика Сосновского, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Согласно муниципальному контракту здесь предстоит уничтожить заросли борщевика на площади 10 га. Около 40% работ уже выполнены, к концу этой недели покос борщевика должен завершиться», - рассказал замначальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгений Бунтов.

Фото: izh.ru

Выкосить и утилизировать борщевик предстоит дважды за вегетативный период, отмечает инженер по благоустройству ООО «Ижавтоснаб» Дмитрий Пантюхин.

«Первые работы проводим сейчас, следующие запланированы на сентябрь. Конечно, покос, не помогает полностью избавиться от растения, но значительно уменьшает возможность распространения семян ветром на еще большую территорию», - пояснил он.

В муниципалитете напоминают, что ликвидацией борщевика на территориях садоводческих товариществ, многоквартирных домов и частных территорий занимаются соответствующие ответственные лица - кооператив, управляющая компания или ТСЖ, собственники земельных участков.

Справка КП

Борщевик Сосновского – крупное травянистое многолетнее растение, сок которого может вызывать сильные и долго незаживающие ожоги на коже. Изначально в СССР растение культивировалось как силосное. Впоследствии оказалось, что борщевик легко дичает и практически полностью разрушает все естественные экосистемы, в которые проникает. С 1 января 2015 года растение утратило статус сельскохозяйственной культуры, с декабря 2015 года внесено в Отраслевой классификатор сорных растений РФ.

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