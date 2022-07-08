В Удмуртии рыбак утонул в реке, зайдя в воду по пояс

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 53-летнего жителя деревни Кварса Воткинского района, чье тело нашли в реке Сива. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 53-летнего жителя деревни Кварса Воткинского района, чье тело нашли в реке Сива у моста на автодороге Воткинск – Чайковский около 5 утра 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

По данным проверки, 6 июля мужчина рыбачил, зайдя в воду по пояс. Около 17:00 его унесло течением реки.

«Его тело обнаружено 8 июля с признаками утопления. Телесные повреждения на теле отсутствуют», – говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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