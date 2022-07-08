Реконструкцию Театра юного зрителя в Ижевске планируют завершить в ноябре 2022 года

Фото: Ярослав Семенов, vk.com/semenov_yaroslav78

Завершить работы по реконструкции Театра юного зрителя в столице Удмуртии планируют в ноябре 2022 года. Об этом 7 июля в ходе состоявшегося в Ижевске Совета ПФО сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Это будет современная площадка, где будут давать спектакли для самого притязательного зрителя - детей. Артисты уже разрабатывают репертуар», - заявил он.

Напомним, Театр расположится в здании Русского драматического театра (бывший ДК «Ижмаш»). Реконструкция стартовала в мае 2020 года. В обновленном театре будет большой зал на 170 мест, современная светотехника и звуковое оборудование, а также уникальная сцена-трансформер, оборудованная радиоуправляемыми передвижными площадками.

Также в ходе своего выступления глава региона сообщил, что за период реализации нацпроекта «Культура» Удмуртия получила 2,18 млрд рублей. За это время в республике построено 8 сельских домов культуры, капитально отремонтированы еще 15. В 14 муниципальных культурно-досуговых учреждениях оборудованы кинозалы. Более 100 млн рублей направлено на создание 14 модельных муниципальных библиотек – две из них откроются уже в августе.

В 2021 году была проведена реконструкция Детской школы искусств №2 в Воткинске. В 2022 году планируется ремонт двух ДШИ в Кезском и Воткинском районах. За время работы по нацпроекту новое оборудование и музыкальные инструменты получили 12 детских школ искусств Ижевска, а также республиканские музыкальный колледж и колледж культуры

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, принявшей участие в заседании Совета по видеосвязи, Приволжский федеральный округ активно участвует в мероприятиях нацпроекта.

«В 2022 году в регионах Приволжья уже оснащено 29 детских школ искусств в 8 субъектах, капитально отремонтирована Сергиевская детская школа искусств в Самарской области. Открыты 4 модельные библиотеки – в Пермском крае, Кировской области, Республике Мордовия, 10 виртуальных концертных залов в 8 субъектах, оказана государственная поддержка 87 лучшим сельским учреждениям культуры и 59 лучшим работникам сельских учреждений культуры. Кроме того, завершены работы по строительству Дома культуры в деревне Нижний Сырьез в Удмуртской Республике», — заявила она.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии: «Чайковского отменить нельзя!»

В Удмуртии за сутки выявили 13 случаев коронавируса

Вокруг ледового дворца в Ижевске устанавливают ограждение