Глава Удмуртии: «Чайковского отменить нельзя!»

7 июля в Ижевске прошло заседание Совета Приволжского федерального округа. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

7 июля в Ижевске прошло заседал Совет Приволжского федерального округа. В ходе мероприятия полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил достижения Удмуртии в деле реализации национального проекта «Культура».

«Мы видим, что хорошим домом стала Удмуртия для Театрального Приволжья. Как здесь все хорошо организовано, как принимается, какое внимание уделяется - заслуживает уважения. Удмуртия является хорошим примером по мероприятиям в области культуры», — заявил Комаров.

Глава республики Александр Бречалов напомнил о старте юбилейного фестиваля «На родине П.И. Чайковского», а также перечислил ряд объектов, построенных и отремонтированных за 5 лет. В частности, это Национальная библиотека, 11 домов культуры (в том числе культурные центры в Нылге и Шаркане).

«Сегодня мы дружной командой глав регионов ПФО пришли поддержать не только наш фестиваль, но и нашу позицию, что Чайковского не отменить. У нас очень богатый календарь событий, в том числе и культурных, в ПФО. Фактически каждый месяц по 2-4 события. Это очень важно, потому что сейчас есть запрос на внутренний событийный туризм, культурный, спортивный туризм», — отметил Бречалов.

Глава Удмуртии подчеркнул, что необходимо активнее продвигать календарь событий в регионах ПФО, чтобы ответить на большой запрос людей, желающих познавать Россию.

По словам Александра Бречалова, многие главы субъектов округа приехали в Ижевск со своими супругами. Пока заседал Совет, дамы посетили музей-усадьбу Петра Чайковского в Воткинске.

В Совете по видеоконференцсвязи принимала участие министр культуры России Ольга Любимова. Она отдельно остановилась на двух федеральных проектах, которые активно реализуются в округе. Так, в рамках программы «Придумано в России» по всей стране открываются Школы креативных индустрий. 8 таких школ откроются в ПФО в начале нового учебного года.

«Активно развивается в регионах ПФО и программа «Пушкинская карта», благодаря которой молодые люди 14-22 лет имеют возможность бесплатно посетить культурные мероприятия. На сегодняшний день к программе присоединились более 1 700 учреждений культуры Приволжья», - сообщила Ольга Любимова.

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