СК в Удмуртии возбудил уголовное дело после травмирования 7-летней девочки на батуте

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту травмирования 7-летней девочки на батуте в поселке Кез (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, 6 июля в промежутке времени с 10:00 до 12:00 7-летняя жительница Кеза вместе с бабушкой находились на детской площадке районного дома культуры. Предприниматель на лето установил здесь детские батуты.

«Скатываясь с горки батута, девочка получила травму – перелом нижних конечностей. Ей оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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