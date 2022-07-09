Шесть свадеб за час прошло утром в Ижевске 8 июля 2022 года

8 июля в Ижевске связать себя узами брака захотели 46 пар. Фото: Амир Закиров

8 июля в России отметили День семьи, любви и верности, который в этом году стал официальным праздником.

Также этот день считают праздником святых Петра и Февронии, покровителей семейного счастья и любви.

В Управлении ЗАГС администрации Ижевска рассказали, что на регистрацию брака 8 июля 2022 года подали 46 заявлений. К слову, в прошлом году в эту дату узами брака связали себя всего 12 пар. Возможно, это связано с тем, что в 2021 году 8 июля выпал на четверг. К тому же, большим препятствием могла послужить пандемия коронавируса.

В этом году День семьи, любви и верности отметили в пятницу. Управление ЗАГС сообщило, что пятница и суббота это самые популярные дни для свадебных церемоний.

«Комсомолка» отправилась к Дому Дружбы Народов - самому популярному месту для заключения брака в Ижевске. За час на регистрацию приехало 6 пар. Предлагаем вам полюбоваться красивыми молодоженами.

Прекрасный образ невесты - важная атрибутика свадебного торжества. Фото: Амир Закиров

Некоторые невесты отдали предпочтение стильным белым костюмам. Фото: Амир Закиров

Будущие молодожены приезжали на торжество на лимузинах и иномарках, украшенных свадебными украшениями. Фото: Амир Закиров

Жених выносит новоиспеченную жену на руках из дверей загса. Фото: Амир Закиров

Такой важный день не может обойтись без теплых поздравлений от родных и близких. Фото: Амир Закиров

Редакция «Комсомолки» желает счастья молодым и долгих лет совместной жизни!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как выглядят с высоты парки и скверы Ижевска

Пора гулять: этнокомплексы, усадьбы и заповедники Удмуртии, которые можно посетить в выходные

7 фото с открытия фестиваля «На родине П.И. Чайковского» в Ижевске