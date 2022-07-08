7 фото с открытия фестиваля «На родине П.И. Чайковского» в Ижевске

Фестиваль открылся концертом камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Фото: Амир Закиров

7 июля на стадионе «Динамо» в Ижевске стартовал 65-й фестиваль «На родине П.И.Чайковского». Открывал его концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Концерт собрал более 3,2 тысяч зрителей.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Сегодня, 8 июля, на стадионе выступит легендарный пианист Денис Мацуев с Государственным симфоническим оркестром Удмуртии; завтра, 9 июля, - известный саксофонист Игорь Бутман. Напомним, в ходе Совета ПФО глава республики Александр Бречалов заявил, что отменить нашего всемирно-известного земляка невозможно.

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