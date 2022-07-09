8 июля в Ижевске горожане встретили колонну автомобилей с бойцами, вернувшимися с Украины

8 июля ижевчане встретили колонну автомобилей с солдатами, вернувшимися со спецоперации на Украине. Фото: Амир Закиров

8 июля жители столицы Удмуртии встретили бойцов, которые участвовали в спецоперации на Украине.

Люди ожидали солдат вдоль улицы Удмуртской.

Люди держали в руках российские флаги. Фото: Амир Закиров

На своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов обратился к вернувшимся солдатам.

«Друзья, вас очень ждали дома! Прекрасно, что вы воссоединитесь со своими близкими в замечательный праздник – День семьи, любви и верности», — пишет глава.

Бойцов ожидали вдоль Удмуртской улицы в Ижевске. Фото: Амир Закиров

Среди тех, кто вернулся на родину - были подразделения Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Я рад, что вы прибыли на родную землю живые и здоровые. От себя лично я хочу поблагодарить ваши семьи за то терпение, мужество и поддержку, которую они вам оказывают», - поделился полковник полиции Алексей Ежеев, начальник управления Росгвардии по Удмуртии.

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